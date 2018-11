Oto trend w 2019 w benefitach pracowniczych

Instytut Gallupa, kilka lat temu, zbadał poziom zaangażowania pracowników w ich codzienne obowiązki zawodowe. Wyniki badania były porażające. Aż 68% badanych Polaków przyznało, że nie angażuje się w swoje obowiązki zawodowe, zaś 15% wykazywało skrajny brak zaangażowania. Takie dane zmuszają pracodawców do ciągłych poszukiwań nowych rozwiązań, które pomogą marce osiągać upragnione wyniki, przy jednoczesnej poprawie motywacji pracowników.

Przy poszukiwaniu metod motywacyjnych i benefitów na nowy rok, należy kierować się przede wszystkim oczekiwaniami i potrzebami pracowników, a także bieżącymi trendami. Tym, który wydaje się obecnie najistotniejszy, z punktu widzenia zatrudnionych osób, jest zachowanie równowagi między życiem zawodowym a osobistym, jak również dbałość o swoje zdrowie i kondycję. Coraz więcej osób po pracy chodzi na siłownię, coraz częściej pracownicy szukają sposobów na zoptymalizowanie swojej diety, nawet podczas dnia pracy. I Ty jako pracodawca możesz, a nawet powinieneś im w tym pomóc. Bo przyniesie to również korzyści Twojej firmie.

Najedzony pracownik to dobry pracownik

Jak wynika z badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), właściwe odżywianie i tryb życia pozwala na większą kreatywność i wydajność wśród pracowników (nawet o 20%). Tymczasem badanie realizowane przez Uber Eats i YouGov uświadamia, że codzienne odżywianie pracowników wciąż pozostawia wiele do życzenia. Co czwarty pracownik biurowy w Polsce spożywa każdego dnia te same dania – najczęściej są to domowe kanapki. Polscy pracownicy wykorzystują zaledwie 26 minut na popołudniowe posiłki. Co piąty z nich w ogóle w trakcie dnia pracy nie ma czasu na jedzenie, a aż 29% pracowników je jednocześnie pracując.

Monotonia i pośpiech nie sprzyjają dobremu samopoczuciu. Brak odpowiedniego posiłku osłabia dodatkowo odporność pracowników, przez co częściej zapadają na różnego rodzaju infekcje i choroby. Na szczęście można temu zaradzić decydując się na dofinansowanie posiłków pracowniczych poprzez karty lunchowe Edenred.