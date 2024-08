Oto zawody przyszłości. W tych branżach można zarobić krocie

Sektor zielonej energii w Polsce również rozwija się w szybkim tempie. Najwięcej nowych miejsc pracy dotyczy stanowisk dla monterów i serwisantów paneli fotowoltaicznych. Średnie wynagrodzenie w tej grupie zawodowej wynosi około 8,6 tys. zł brutto miesięcznie, a handlowiec ds. fotowoltaiki otrzymuje ok. 7,4 tys. zł brutto miesięcznie. Wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii wymaga także specjalistów IT, którzy potrafią tworzyć aplikacje i bazy danych dostosowane do rynku elektroenergetycznego.