Paczka do Polski. Wybierz najlepszą opcję

Podaż usług kurierskich na linii Wielka Brytania - Polska rośnie bardzo szybko. Coraz więcej firm i agencji oferuje transport paczek pomiędzy tymi państwami. Jaką opcję wybrać–aby nasza przesyłka tanio i szybko dotarła do kraju – na te i inne pytania z tym związane staramy się odpowiedzieć w tekście.

Mimo że obecnie coraz mniej Polaków wyjeżdża w celach zarobkowych do Wielkiej Brytanii, to i tak nasi rodacy stanowią największą populację obcokrajowców na wyspach. Brytyjski Urząd Statystyczny ONS niedawno opublikował szacunkowe dane, z których wynika, że pod koniec 2017 roku na wyspach mieszkała rekordowa liczba Polaków – 1,021 mln, czyli o 19 tys. więcej niż rok wcześniej. Według ONS obywatele polski stanowią największą mniejszość narodową w Wielkiej Brytanii. Jak pokazują te dane, Polacy wbrew obiegowej opinii nie zamierzają wyjeżdżać z Wielkiej Brytanii w obliczu nadchodzącego Brexitu. Trzeba jednak wskazać, że po ogłoszeniu wyników referendum już nieco mniej Polaków wyjeżdża w celach zarobkowych do Wielkiej Brytanii. Z raportu dotyczącego pracujących obcokrajowców wynika, że w roku ubiegłym zarejestrowano 62 tys. mieszkańców naszego kraju, którzy rozpoczęli legalnie pracę. To o 34 proc. mniej niż w roku poprzednim. Jednak mimo tego, Polacy stanowią drugą pod względem liczebności siłę pracowników, którzy zamierzają podjąć pracę w Anglii.