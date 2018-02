Pączkowa wojna dyskontów. Historia znowu się powtarza

Ceny pączków już dzień przed Tłustym Czwartkiem sięgają granicy opłacalności. Sieci handlowe ograniczają marżę do minimum, byle tylko ściągnąć do siebie klientów. I wcale jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa.

Ile trzeba zapłacić za pączka przed Tłustym Czwartkiem? Można odnieść wrażenie, że jeszcze chwila i to sieci handlowe zaczną nam do nich dopłacać. Wystarczy spojrzeć na cenową rywalizację dwóch dyskontowych potentatów w Polsce - Biedronki i Lidla.

Trudno doszukiwać się przypadkowej obniżki Lidla, gdy spojrzeć na ceny w konkurencyjnej Biedronce. Zwykły pączek w promocji kosztuje - według informacji ze środowego południa - 0,78 zł. Jeśli jednak zdecydujemy się na zakup sześciu pączków na raz, cena za jeden spada do 0,55 zł. Poza okresami promocji wynosi natomiast 0,98 zł.

Cenowe wojny to norma

Czy można jeszcze spodziewać się obniżek? Zapytaliśmy o to przedstawicieli wspomnianych dyskontów. Jednoznacznych deklaracji nie ma i trudno się dziwić. Marketingowcy konkurencji nie śpią i nikt nie zamierza się wychylać w mediach, bo straci element zaskoczenia. Jednak dalsze zmiany cen są niewykluczone. W odpowiedziach ponownie słyszymy, że aktualnych ofert należy wypatrywać w sieci.

Niskie ceny cieszą klientów, ale pozostaje pytanie, co w zasadzie znajduje się w składzie pączka w cenie zbliżonej praktycznie do kajzerki? Sieci handlowe zapewniają o jakości i braku konserwantów, ale czy na pewno tak jest? Już w ubiegłym roku zapytaliśmy ekspertów, czy to możliwe.