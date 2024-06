Paliwo E10. Do jakich aut? Jak sprawdzić, czy można je tankować?

Paliwo E10 stało się dostępne na polskich stacjach paliw od stycznia 2024 roku, zastępując benzynę silnikową E5, która zawiera do 5 proc. biokomponentów. Nowe paliwo, charakteryzujące się zawartością do 10 proc. biokomponentów, jest dostępne w wielu europejskich krajach. Ważne jest jednak, aby sprawdzić, czy wszystkie pojazdy są dostosowane do jego użycia.