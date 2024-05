Paliwo E10. Do jakich aut? Jak sprawdzić, czy można je tankować?

Paliwo E10 do piły spalinowej i kosiarki

Paliwo stosowane jest jednak nie tylko do pojazdów, ale również części maszyn ogrodniczych. Czy benzyną E10 można zatankować kosiarkę? Co z piłami spalinowymi? Jak podaje serwis bankier.pl producent urządzeń Stihl "informuje, że paliwo E10 nadaje się do użytku we wszystkich ich urządzeniach spalinowych". Podkreślono jednak konieczność dokonania regulacji gaźnika w niektórych przypadkach.