Paliwo zimowe. Zmiany na stacjach paliw od 16 listopada

Jeżeli chodzi o benzynę, to zimowa wersja tego paliwa sprzedawana jest już od 1 listopada. Taką benzynę będzie można kupić do końca lutego. Od 1 marca do 30 kwietnia tankujemy benzynę przejściową, a od 1 maja do 30 września - benzynę letnią. Od 1 października do 31 października na stacjach będzie natomiast dostępna benzyna przejściowa.