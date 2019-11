Palmolive pod ostrzałem za reklamę na przystankach. "Oczyszcza jak stary koc"

"Mech" na warszawskich przystankach miał być wyrazem "ekologiczności" marki Palmolive. Szybko spotkał się jednak z krytyką w mediach społecznościowych. Eksperci poddają w wątpliwość skuteczność instalacji i punktują, że marka nawet nie wie, co tak naprawdę umieściła na wiatach.

Pierwsza błędnie powtarzana informacja to nazywanie organizmu użytego do kompozycji "mchem". Chrobotek, bo tak się nazywa, to porost, a nie mech. Różnica jest znacząca, ponieważ - jak poinformował mnie Łukasz Istel, członek Pracowni Mykologicznej Uniwersytetu Warszawskiego - ten typ organizmów nie posiada przypisywanych mu właściwości.

- Porosty to grzyby, nie rośliny. Są dobrymi wskaźnikami zanieczyszczeń powietrza, ale raczej nie nadają się do jego oczyszczania. Jeżeli go pomalowali, to na pewno już w niczym nie pomoże - stwierdził.

"Colgate-Palmolive podjęła znaczące decyzje w obszarze opakowań, zobowiązując się do tego, aby do 2025 r. 100 proc. naszych opakowań było zdatnych do recyklingu oraz do ograniczenia użycia plastiku w opakowaniach, a także do wykorzystania w produkcji opakowań plastikowych z surowców pochodzących w 25 proc. z recyclingu. W ostatnim czasie Colgate-Palmolive ogłosiła opracowanie pierwszej, w pełni nadającej się do ponownego przetworzenia tubki do pasty do zębów, która wkrótce zostanie wprowadzona na rynki europejskie i w Stanach Zjednoczonych" - czytam w odpowiedzi.