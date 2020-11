Pandemia nie zatrzymała inwestycji PKP Intercity

Pandemia ma ogromny wpływ na gospodarkę, w tym także kolej. Mimo trudnych uwarunkowań rynkowych sytuacja PKP Intercity jest stabilna, a spółka konsekwentnie kontynuuje największy program inwestycyjny w swojej historii.

Drugie półrocze 2020 r. przynosi kolejne efekty inwestycji taborowych. Na przestrzeni ostatnich miesięcy PKP Intercity odebrało już niemal wszystkie z 30 nowoczesnych lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griifin, które dla przewoźnika produkuje firma NEWAG z Nowego Sącza w ramach podpisanej w maju 2018 r. i rozszerzonej we wrześniu ubiegłego roku umowy. Jej wartość wynosi ponad 551 mln zł brutto.

Nowe lokomotywy rozwijają prędkość do 160 km/h. Pozwolą więc efektywnie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe. Pojazdy serii EU160 Griffin to także najnowocześniejsze lokomotywy elektryczne w Polsce. Lokomotywy są wyposażone w europejski system sterowania pociągiem ETCS poziomu pierwszego i drugiego, który znacząco wpływa na podniesienie standardów bezpieczeństwa na torach.

Coraz więcej nowoczesnych wagonów na torach

Do przewoźnika trafiają kolejne zmodernizowane wagony, które unowocześnia bydgoska PESA. To bezprzedziałowe pojazdy klasy 2. z licznymi udogodnieniami dla pasażerów. Warty niemal 312 mln zł brutto kontrakt na modernizację 83 wagonów podpisano w kwietniu 2018 r. Przewoźnik wykorzystał zawarte w umowie prawo opcji i w listopadzie 2018 r. rozszerzył kontrakt o modernizację kolejnych 42 wagonów. Wartość umowy obejmującej dostawę łącznie 125 wagonów wzrosła wówczas do blisko 470 mln zł brutto. W lipcu br. zrealizowana została podstawowa część zamówienia, a całość kontraktu zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.

Na tym nie koniec inwestycji w wagony. Bydgoska PESA modernizuje dla PKP Intercity wagony w ramach jeszcze dwóch umów. Obejmują one unowocześnienie łącznie 80 pojazdów z opcją na dodatkowe 40, z której przewoźnik skorzystał w 2018 r. W ramach trzech kontraktów PESA dostarczy więc łącznie aż 245 unowocześnionych wagonów. Wartość umów to blisko 1,03 mld zł brutto.

Inwestycje nie tylko w lokomotywy i wagony

Z kolei w siedleckim zakładzie Stadler Polska trwa produkcja pierwszego elektrycznego zespołu trakcyjnego FLIRT dla PKP Intercity. Jest to pierwszy z 12 nowoczesnych pociągów, które trafią do przewoźnika w ramach wartej ponad miliard złotych brutto umowy, podpisanej w zeszłym roku. Dostawa dwóch pierwszych pojazdów jest przewidziana w drugiej połowie 2021.

Nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne które dostarczy Stadler Polska, będą dostosowane do prędkości 160 km/h, co pozwoli efektywnie korzystać ze zmodernizowanych linii kolejowych. Będą także wyposażone w system ETCS zapewniający wysokie bezpieczeństwo podróży. W nowych pociągach pasażerowie skorzystają z licznych udogodnień, m.in. z klimatyzacji, gniazdek elektrycznych, wzmacniaczy sygnału GSM/LTE, bezprzewodowego internetu. Ponadto pociągi będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Stabilna perspektywa mimo pandemii

W ostatnich dniach agencja ratingowa Fitch po raz kolejny potwierdziła długoterminowy rating dla PKP Intercity w walucie krajowej i obcej na poziomie BBB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA (pol.). Perspektywa ratingów jest stabilna. Co ważne, ocena agencji Fitch uwzględnia wpływ pandemii na spółkę.

Obecne ratingi oraz ich stabilna perspektywa pokazują, że mimo trudnych uwarunkowań rynkowych związanych z pandemią PKP Intercity zachowuje pełną płynność finansową i prowadzi działania dostosowane do obecnej sytuacji, zapewniające stabilną sytuację spółki.Agencja Fitch ocenia, że realizowany obecnie program inwestycyjny jest kluczowy dla PKP Intercity.

Proces powrotu pasażerów do pociągów w takiej liczbie, jaka była notowana przed pandemią wymaga czasu. Przekonywać do tego będzie stały rozwój kolei jako bezpiecznego, przewidywalnego i komfortowego środka transportu. PKP Intercity ma opracowany długofalowy plan rozwoju, a do tego niezbędne jest stałe podnoszenie komfortu podróży i jakości świadczonych usług, które zapewniają realizowane inwestycje w nowoczesny tabor.

Warty 7 mld zł program „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” to największy program inwestycyjny w historii spółki. Zostanie wdrożony do 2023 r., a jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży. Po zakończeniu programu w 2023 r. tabor przewoźnika będzie w 80 proc. nowy lub zmodernizowany, w 94 proc. pociągów będzie dostępna klimatyzacja, a w co najmniej 77 proc. bezprzewodowy internet. Do tej pory, w ramach strategii spółka zakontraktowała lub zrealizowała umowy na kwotę ponad 4,5 mld zł. Zmiany już teraz odczuwają pasażerowie podróżujący pociągami PKP Intercity, którzy mogą korzystać z nowoczesnego i komfortowego taboru.

