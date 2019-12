Państwowa spółka oferuje pracę na umowie śmieciowej. Tak wygląda walka rządu ze "śmieciówkami"?

Okazuje się, że państwowa spółka, jaką jest TVP, oferuje pracę na umowie śmieciowej i specjalnie się z tym nie kryje. W dodatku ogłoszenie mówi o stanowisku grafika, gdy w rzeczywistości są w nim kompetencje całego zespołu produkcyjnego. Państwowe firmy nie powinny czasem świecić przykładem?

Ogłoszenie dotyczy pracy grafika w TVP. A w zasadzie nie grafika, tylko patrząc na wymagania, całego domu produkcyjnego w jednej osobie. Wymagana jest grafika 2D, 3D, animacje, zarządzanie produkcją i obsługa klienta. W normalnych warunkach każda z tych rzeczy to osobne stanowisko pracy.

Brak jakiejkolwiek informacji o zarobkach, co jest ciekawe w kontekście proponowanych zmian w przepisach, które nanosiłyby obowiązek podawania widełek płacowych przy ogłoszeniach. Mamy za to obietnicę młodego, dynamicznego zespołu i niekorporacyjnej atmosfery - czyli coś, co niemalże już każdy w branży medialnej pisze w swoich ogłoszeniach.