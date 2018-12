Pasażerowie mają dość. Chcą skończyć z klauzulą "no-show"

Organizacje konsumenckie rozpoczęły walkę z tzw. klauzulą no-show. Pozwala ona liniom lotniczym odmówić przelotu pasażerowi, jeśli nie wykorzysta on w całości wykupionego biletu.

I tak np. pasażer, który kupił przelot z Brukseli do Gdańska przez Warszawę, po czym do Warszawy dostał się w inny sposób lub przyleciał np. kilka dni wcześniej, na lotnisku dowiaduje się, że nie może już kontynuować swojej podróży do Gdańska. Podobnie pasażer, który kupił bilet tam-i-z powrotem z Monachium do Berlina, ale nie stawił się na wylot a tylko na powrót – może nie zostać wpuszczony na pokład.