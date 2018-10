Patelnie na celowniku ONZ? Eksperci uspokajają: teflon można nawet jeść i nic nam się nie stanie

Eksperci ONZ chcą do listy substancji zakazanych dopisać przemysłowy kwas perfluorooktanowy. A ta substancja jest wykorzystywana na przykład do produkcji patelni z teflonu. Czy więc trzeba będzie wyrzucić naczynia na śmietnik? Eksperci uspokajają.

Kwas i jego pochodne wykorzystuje się także do produkcji patelni i garnków z teflonu. Ten materiał się cieszy olbrzymią popularnością wśród amatorów gotowania, gdyż dzięki niemu potrawy nie przywierają do garnków czy patelni.

Eksperci z jednej strony przyznają, że kwas jest toksyczny i niebezpieczny dla zdrowia - powoduje między innymi nowotwory nerek i jąder, choroby tarczycy oraz nadciśnienie. Z drugiej zaznaczają, że do naczyń nie trafia sam kwas, lecz polimer. A to olbrzymia różnica.

- O ile faktycznie sam kwas PFOA jest toksyczny, to już wykorzystywany w przemyśle polimer – nie. Obrazowo można powiedzieć, że niebezpieczna jest pojedyncza cegiełka, ale w przypadku całego łańcucha żadnego zagrożenia nie ma. Teflon jest zatem bardzo bezpieczną substancją, można by go nawet zjeść i nic by się nie stało - wyjaśniają WP eksperci z wrocławskiego Instytutu Ekspertyz Toksykologicznych.

Naukowcy przypominają też, że telfon ma wszystkie niezbędne pozwolenia, na przykład europejskich instytucji. I nic nie zapowiada, by miał je stracić. - Nie ma żadnych dowodów na to, by teflon stosowany jako materiał kontaktujący się z żywnością, był szkodliwy dla zdrowia.Ten materiał został pozytywnie oceniony i dopuszczony do stosowania zarówno przez Komisję Europejską, jak i przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Nie był on również ostatnio dyskutowany przez Komitet Ekspertów KE - zaznacza w rozmowie z Wirtualną Polską Marzena Pawlicka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.