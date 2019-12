Patointeligencja. Raper robi biznes

Raper Mata zyskuje na popularności, klip jego najnowszego utworu "Patointeligencja" wyświetliło już ponad 4 mln osób. W internecie właśnie pojawiły się bluzy, nastolatek wie jak zmonetyzować rosnącą popularność.

Młody raper wie jak wykorzystać moment popularności. A z pewnością wiedzą to ludzie, którzy odpowiadają za jego promocję. SBM Label to wytwórnia, która odpowiada za album Maty "100 dni do matury".

Teraz w e-sklepie SBM store pojawiły się bluzy z kapturem "Hoodie Patointeligencja Burgundy". Jak głosi opis, to burgundowa bluza z kapturem - oficjalna bluza projektu "Mata - 100 dni do matury". Z przodu ma haftowane logo, a na dole żakardową metkę. Wykonana w 95 proc. z bawełny, w 5 proc. z poliesteru. Wyprodukowane w Polsce.

Cena? 229,99 zł plus koszt wysyłki, czyli 13 zł. Bluzy trafiają do sprzedaży razem z albumem "100 dni do matury" (cena albumu to 49,99 zł). Oba produkty można zamówić w ramach preorderu, czyli płaci się teraz, ale dostaje się później. Kiedy? Na stronie czytamy, że wysyłka - zarówno albumów, jak i bluz - planowana jest między 14 a 15 stycznia. U zamawiającego w rękach mają być 17 stycznia.