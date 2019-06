Pensja minimalna. W budżetówce zarobią więcej niż "u prywaciarza"

2450 zł - tyle ma w przyszłym roku wynieść kwota wynagrodzenia minimalnego. Ale pracownicy budżetowi będą mogli liczyć na więcej. Wszystko przez zmiany w naliczaniu dodatku stażowego.

Dodatek wynosi od 1 do 20 proc. pensji, punkt procentowy za każdy przepracowany rok. To oznacza, że pracownik z 20-letnim stażem może liczyć na dodatek w wysokości 20 proc.

Do tej pory był on jednak wliczany do pensji. To oznacza, że mogło się zdarzyć, by doświadczony pracownik zarabiał pensję minimalną, nawet mimo dodatku stażowego.