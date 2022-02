Pensje wystrzeliły. Polacy dostali premie i nagrody

Ekonomista wskazał, że czynnikiem wzrostu inflacji będą w najbliższym czasie ceny żywność. - One już znacząco wrosły, ale jeszcze nie adekwatne do wzrostu kosztów środków produkcji dla rolnictwa - podkreślił. Jego zdaniem ze szczytem inflacji należy się liczyć w lutym (ok. 10 proc.), natomiast na koniec roku będzie to ok. 5 proc. ze względu na efekt gwałtowanie rosnącej bazy w ostatnich miesiącach roku.