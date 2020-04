PFR zapewnia: wyemitowane obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa trafią do ponad 670 tys. przedsiębiorstw

PFR zapewnia: wyemitowane obligacje Skarbu Państwa trafią do ponad 670 tys. przedsiębiorstw

"Program składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5 proc. PKB): Do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł" - czytamy w komunikacie PFR.