Mianowany na nowego szefa PGNiG Jerzy Kwieciński ma przed sobą kilka bardzo poważnych wyzwań. Wśród nich znajduje się m.in. kwestia arbitrażu z Gazpromem i podpisanie umowy dostaw gazu do Polski po wygaśnięciu kontraktu jamalskiego.

PGNiG. Jerzy Kwieciński przed poważnym wyzwaniem - notowania spółki nie zachwycają

Nowo mianowany szef PGNiG Jerzy Kwieciński to zdecydowanie bardziej polityk niż geolog czy biznesmen. Wybór okazuje się więc nieprzypadkowy, ponieważ stojące przed spółką wyzwania noszą charakter poważnego politycznego starcia na linii z Rosją.

Mowa oczywiście o kwestii sporu z Gazpromem oraz kwestiach dot. kontraktu jamalskiego (wygasającego 22 grudnia 2022 roku). Sama umowa jamalska ma w naszym kraju bardzo złą prasę. Chodzi o uwzględnione w niej niekorzystne rygory i ograniczenia, które stanowią poważny problem dla rodzimej gospodarki. Przypomnijmy, że Kwieciński w PGNiG zastąpił Piotra Woźniaka, który został zapamiętany jako zbyt mało "elastyczny" i nie do końca ugodowy realizator strategii spółki.

Same akcje PGNiG na dzień 10 stycznia kosztują 4,3-4,4 zł i są najtańsze od okresu styczeń-luty 2015 r. Szczytowe wyniki przypadły jednak na początek 2019 roku, kiedy akcje PGNiG potrafiły dobić do poziomu 7,6 złotego (luty 2019), bijąc tym samym rekord spółki. Późniejsze zniżkowe tendencje akcji stanowiły jednak sygnał o potrzebie natychmiastowej zmiany polityki zarządzania wewnątrz państwowej spółki, w czym pomóc ma jej nowo mianowany szef.

Jednak od tamtej pory notowania PGNiG uległy poważnemu osłabieniu, co wywołało falę paniki wśród rządzących. Przypomnijmy, że aż 71,88 proc. akcji spółki należy do Skarbu Państwa, a jedynie pozostałe 28,12 proc. do innych akcjonariuszy. Wybór Kwiecińskiego miał tym samym wpłynąć na formę negocjacji z Gazpromem, ale również wzmocnić wpływ obozu rządzącego na sytuację wewnątrz spółki.