PGNiG sięga do naszych kieszeni. Sprawdź, ile zapłacisz

5,9 proc. – taki wzrost ceny gazu zatwierdził Urząd Regulacji Energetyki. Będzie on dotyczył odbiorców tego paliwa od PGNiG Obrót Detaliczny. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 10 sierpnia do 31 grudnia 2018 r.



Firma chwali się także wyliczonymi przez nią oszczędnościami, jakie w stosunku do cen z tego okresu osiągną od początku 2016 r. do końca 2018 r. użytkownicy na „typowych rachunkach”. Według tych obliczeń na przygotowaniu posiłków zaoszczędzi się ok. 60 zł, podgrzewaniu wody ok. 276, a na ogrzewaniu – ok. 860 zł.