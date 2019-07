Pieniądze spadły z nieba. 175 tys. dolarów w gotówce na autostradzie

Nietypowa kraksa na autostradzie w USA. Z opancerzonego auta odpadły drzwi, ze środka wypadło 175 tys. dolarów. Niektórzy kierowcy zatrzymali się, by zebrać banknoty. Policja ostrzega - pieniądze trzeba zwrócić. Część osób już to zrobiła.

Na niezwykle ruchliwej autostradowej obwodnicy Atlanty w Stanach Zjednoczonych doszło do niecodziennego wypadku. Jak podaje ABC News, z opancerzonego auta przewożącego gotówkę odpadły drzwi, co sprawiło, że kierowcy zostali "zbombardowani latającymi pieniędzmi". W sumie na trasę wypadło 175 tys. dolarów.

Z kolei na facebookowym profilu ABC News informuje, powołując się na stanowe władze, że część osób dobrowolnie zgłosiła się, by oddać gotówkę. "Wierzcie lub nie, ale niektórzy sami zgłosili się, by zwrócić część ze 175 tys. dolarów, które we wtorek wieczorem wypadły z tyłu opancerzonej ciężarówki na autostradzie w stanie Georgia" - czytamy we wpisie.