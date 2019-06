Wygrał ponad 300 mln zł. Połowę musi oddać byłej żonie

To się nazywa szczęście w nieszczęściu. Gdy 50-letni Amerykanin ze stanu Michigan w USA kupił swój szczęśliwy los na loterii, był od dwóch lat w separacji ze swoją żoną. Sąd nie wziął tego pod uwagę i stwierdził, że fortuną musi się podzielić ze swoją byłą partnerką.

Podatki i inne daniny (w tym chęć wypłaty środków natychmiast, a nie w ratach) obcięły wygraną do niecałych 39 mln dolarów, ale to ciągle około 147 mln zł.

W czasie, gdy 50-latek wygrywał miliony, toczyła się jego sprawa rozwodowa. Ze swoją żoną nie mieszkał pod jednym dachem już od 2011 roku, ale dwa lata później para wciąż nie porozumiała się co do warunków rozwodu.

Ekspert rozwodowy dodawał też, że Zelasko po separacji nie płacił alimentów na swoje dzieci. Amerykanin jednak stanowczo na to odpowiadał, że wygrana jest jego. I dzielić się fortuną nie musi. Sprawa trafiła więc do amerykańskich sądów.

W końcu sąd przyznał rację byłej żonie Zelasko - i Amerykanin musi oddać jej połowę wygranej. Podczas pierwszych rozpraw mężczyzna bronił się przed sądem, że sam za swoje pieniądze kupił los na loterii, który kosztował jednego dolara. Sąd jednak przychylił się do argumentów, że to była wspólna kasa małżonków. A do tej kobieta wpłacała znacznie więcej niż jej mąż, bo zarabiała około trzy razy więcej.