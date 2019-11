WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne Informacja prasowa nałęczowianka 2 godziny temu Pierwsza na polskim rynku butelka 1L z 50 proc. zawartością plastiku z recyklingu Nałęczowianka wprowadza na rynek nową butelkę 1L, która jest w 50 proc wykonana z PET z recyklingu (rPET). To pierwsza w Polsce woda dostępna w butelce takiej pojemności wyprodukowana z rPET. Co ważne, w pełni nadaje się do recyklingu i może z niej powstać np. kolejna butelka. To następny krok marki, która dąży do zminimalizowania swojego wpływu na środowisko. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Celem Nałęczowianki jest, żeby żadne z opakowań nie trafiało do środowiska lub na wysypiska. Marka podejmuje też różne działania, by jak najwięcej butelek PET trafiało do ponownego przetworzenia, a materiał z recyklingu był wykorzystywany w nowych butelkach. Kamieniem milowym jest wprowadzenie Nałęczowianki 1L w butelce z 50 proc. udziałem plastiku PET z recyklingu. Mały format – duże wyzwanie Na polskim rynku nie było jeszcze butelki o tak małej pojemności wykonanej z wykorzystaniem rPET. Stworzenie bezpiecznego opakowania z udziałem tego tworzywa jest tym większym wyzwaniem, im mniejsza pojemność butelki. Wszystkie materiały wykorzystywane przez Nałęczowiankę są w pełni bezpieczne i spełniają szereg surowych norm. Co ważne, Nałęczowianka 1L to jeden z najchętniej wybieranych przez konsumentów produktów w portfolio marki, nieustannie zyskujący na popularności, dzięki czemu idea recyklingu może trafić do szerokiego grona odbiorców. Nałęczowianka 1L cieszy się taką popularnością wśród konsumentów, ponieważ wystarcza na znaczną część dnia, a dzięki swojej poręczności może towarzyszyć im w każdym momencie. Opakowanie z plastiku PET jest nie tylko lekkie, wytrzymałe i bezpieczne, ale w dodatku w pełni nadaje się do recyklingu, spełniając wymogi modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Pamiętajmy – butelka PET to nie odpad, a cenny surowiec, któremu można dać „drugie życie”. I my właśnie to zrobiliśmy – teraz oferujemy jeden z naszych najpopularniejszych produktów w opakowaniu wykonanym w 50 proc. z innych butelek PET. – mówi Katarzyna Sternowska, Brand Manager Nałęczowianki. Dlaczego warto przetwarzać PET? Korzyści z recyklingu plastikowych butelek obejmują zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach, ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz ochronę zasobów naturalnych. Recykling plastiku zmniejsza ilość wykorzystanej energii i zużytych zasobów (takich jak woda, ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel) potrzebnych do wytworzenia nowego tworzywa sztucznego. Citeo, francuska instytucja zajmująca się gospodarką odpadami, podaje, że dzięki 1 tonie PET poddanego recyklingowi we Francji oszczędzamy: 11 100 kWh – tj. równowartość 1 roku zużycia energii w 2 domach we Francji,

2 tony CO2, czyli 21 500 km jazdy samochodem we Francji,

670 l wody, co odpowiada 33 cyklom zmywarki do naczyń. Los butelki w rękach konsumenta Aby recykling plastiku był możliwy, konieczna jest odpowiednia segregacja odpadów przez konsumentów. Jeśli wyrzucimy butelkę PET do właściwego kosza przeznaczonego na tworzywa sztuczne (najczęściej jest on koloru żółtego), ma ona szansę na „drugie życie”. Każdy z nas może więc przyczynić się do zwiększenia poziomu recyklingu, a co za tym idzie – do ochrony środowiska. Butelki Nałęczowianki 1L w opakowaniu z 50 proc. PET z recyklingu będą dostępne w sieci LIDL od 25 listopada br. (edycja limitowana). W przyszłym roku Nestlé Waters Polska planuje wprowadzić kolejne produkty w opakowaniach z surowców wtórnych. Polub WP Finanse 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne