Pierwsza taka usługa w kraju. Po opłaceniu abonamentu rower zabiorą do domu

Według założeń miejskie jednoślady będzie można pożyczyć na maksymalnie trzy miesiące. - Chcemy, aby rotacja rowerów była jak najwyższa i aby jednoślady nie były "blokowane" zbyt długo przez jednego użytkownika. To jednocześnie wystarczająco długi okres, by móc przekonać się do takiego sposobu poruszania się po mieście - wskazał Franek.