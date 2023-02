Pierwsze Mieszkanie. Projekt ustawy o tanim kredycie trafił do konsultacji. Kto może dostać?

Dla kogo kredyt dwa procent

Program "Pierwsze Mieszkanie" zakłada dwie formy wsparcia - bezpieczny kredyt na dwa procent z dopłatami od państwa i konto mieszkaniowe z premią od państwa. Jeśli chodzi o kredyt, to będzie go mogła dostać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, wystarczy, że jeden z rodziców spełni warunek wieku.