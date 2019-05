Pietruszka droższa niż schab. To nie jest rok dla wegetarian

Zdrowa, bazująca na owocach i warzywach dieta jest w tym roku wyjątkowo droga. Biorąc pod uwagę, że za kilogram pietruszki trzeba zapłacić co najmniej17 zł, a truskawki czy maliny biją cenowe rekordy, okazuje się, że tańsza jest dieta zawierająca mięso.

Drugim czynnikiem odpowiedzialnym za ceny jest nieurodzaj w całej strefie klimatycznej, który sprawił, że eksport stał się bardzo opłacalny. Z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że zyski z eksportu warzyw wzrosły aż o 42 proc. wobec wyników z lutego ubiegłego roku – i to niezależnie od tego, że producenci sprzedali za granicę o 12 proc. towaru mniej.

– Z jednej strony na te ceny mają wpływ susze i wzrost kosztów pracy. Z drugiej – działania spekulantów, czy to na poziomie europejskim, czy nawet lokalnie – bazarów zaopatrywanych przez jakąś grupę producentów. Zawsze gdy mamy do czynienia z tendencjami zwyżkowymi cen, spekulanci próbują to wykorzystać – powiedział.