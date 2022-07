Pijani kierowcy będą tracić samochody. Sejm przegłosował drakońskie prawo

Wielkie zmiany w prawie karnym

Kary dla kierowców to tylko wycinek przegłosowanych w czwartek przez Sejm dużych zmian w prawie karnym. Nowe przepisy m.in. podnoszą górną granicę terminowej kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat przy jednoczesnej likwidacji osobnej kary 25 lat więzienia. Wydłużony też został okres przedawnienia zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat. Propozycja wprowadza też nowy typ przestępstwa – przyjęcie zlecenia zabójstwa. Karalne ma być też przygotowanie do zabójstwa.