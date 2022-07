Kierowcy nie chcą przyjmować mandatów. Liczą na łagodny sąd

Od stycznia do maja ubiegłego roku policjanci sporządzili ponad 71 tys. wniosków o ukaranie, w tym samym czasie roku obecnego już przeszło 88 tys. – to o 17 tys. więcej, co oznacza 24-proc. wzrost – wynika z danych KGP, o które wystąpiła "Rzeczpospolita". Zdecydowana większość, bo aż 96 proc. wniosków, dotyczyło kierowców, pozostałe innych użytkowników dróg – pieszych czy rowerzystów.