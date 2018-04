Piłkarskie MŚ w Rosji. Ogromne problemy tuż obok Polski

Stadion w Kaliningradzie jest gotowy dla potrzeb MŚ 2018. Jest jednocześnie zapowiedzią problemów, jakie będzie miała Rosja po mundialu.

W myśl pierwotnych planów obwody miały od 2019 r. same finansować stadiony. Jednak regionalne władze obawiają się, że nowe obiekty sportowe obciążyłyby ich budżety na sumę 2,6 do 6,5 mln euro. Dla siedmiu z jedenastu miast, gdzie rozegrany będzie tegoroczny mundial to za dużo. Głównie dlatego, że niektóre z nich nie posiadają klubu grającego w ekstraklasie. Najlepsze drużny Wołgogradu, Kaliningradu, Niżnego Nowogrodu czy Samary grają w najlepszym razie w II lidze. A na mecze rundy wiosennej rozgrywane na własnym boisku przychodzi jedynie od tysiąca do pięciu tysięcy widzów. Klub z Sarańska gra nawet w III lidze, a Soczi, gdzie także rozgrywane będą mundialowe spotkania, nie posiada żadnego klubu piłkarskiego. Okazuje się jednak, że nawet mecze pierwszoligowych klubów z Jekatarynburga czy Rostowa wcale nie przyciągają masowo kibiców. Od 4,5 do 9 tys. widzów na meczu to za mało, by pokryć horendalne koszty utrzymania ogromnych obiektów.