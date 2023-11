Pilny projekt PiS w Sejmie. Szymon Hołownia nie może się nadziwić

Sejm ma niewiele czasu, by wprowadzić zmiany, o które od miesięcy apeluje branża handlowa, szykująca się do najgorętszego okresu w roku. Do sprawy na konferencji prasowej odniósł się Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, który stwierdził, że już od dawna wiadomo, w jaki dzień w tym roku wypada Wigilia.