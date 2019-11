Piotr i Paweł wraca do żywych. Spółka zrealizowała plan restrukturyzacji

Zarządca postępowania sanacyjnego ogłosił, że w Grupie Piotr i Paweł kończy swoją działalność. Oznacza to, że spółka może zabrać się za negocjacje układu z wierzycielami.

To dobra wiadomość dla spółek walczących o życie. Czekają one na zatwierdzenie spisów wierzytelności – co umożliwi złożenie propozycji układowych wierzycielom. We wrześniu natomiast Grupa Piotr i Paweł zawarła porozumienie z największymi z nich, czyli z bankami.