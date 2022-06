PiS w kozim rogu. "Niczego nie obiecują, bo nie ma pomysłu na politykę gospodarczą"

- PiS słynie ze zdobywania poparcia programami społecznymi takimi jak 500 plus, które wiążą się z dużymi wydatkami - powiedział w programie „Newsroom WP” Ignacy Morawski, ekonomista, „Puls Biznesu”. – Dziś trudno tworzyć nowe pomysły bez rozkręcania inflacji. Rząd jest w kozim rogu. Jeśli ruszy w kierunku dużych programów wydatkowych, to pogłębi inflację. Jeśli zacznie walczyć z inflacją, to utrudni sobie reelekcję. Widać, że sami nie wiedzą, w którą pójść stronę. Dlatego na ostatniej konwencji PiS nie padły żadne obietnice, bo nie ma pomysłu na politykę gospodarczą. Myślę, że kalkulacja jest taka, że inflacja w drugiej połowie roku zacznie spadać i że wtedy będzie można coś obiecać. Moim zdaniem to kalkulacja na wyrost. Nie spodziewałbym się hojnych zapowiedzi, nie ma już powrotu do wielkich obietnic. Raczej rząd pójdzie w stronę obietnic inwestycyjnych, PiS będzie pokazywał perspektywę modernizacji kraju.