PiS wprowadziło zakaz handlu. Niemcy postanowili na tym zarobić

To z pewnością zaboli twardogłowych polityków PiS. Na wprowadzonym przez nich zakazie w handlu w niedziele postanowili zarobić Niemcy.

Internauci, którzy otrzymują newsletter od największego niemieckiego przewoźnika lotniczego - Lufthansy - zostali w niedzielny poranek powitani przez nietypową reklamę. Linia zachęca Polaków do tego, by skorzystali z jej usług i wybrali się na pokładzie jej samolotów do europejskiego miasta na zakupy. To pokłosie wprowadzonego w naszym kraju zakazu handlu. Choć ustawa jest niedoskonała, to aby zrobić zakupy, trzeba nieźle się nagimnastykowac. Można np. pojechać do Gdańska i wpaść do sklepu na dworcu-galerii Metropolia, zamówić coś online, albo kupić wędlinę na pewnej stacji benzynowej.