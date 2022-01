PIT-0 i Polski Ład. Nie wszyscy emeryci skorzystają na nowej uldze. Wyjaśniamy

PIT-0 jest to nowa ulga skierowana do seniorów, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, ale zdecydowali się na kontynuowanie pracy. W takim przypadku, w ramach zmian z Polskiego Ładu, ich pensja może być zwolniona z podatku dochodowego. Ulga dotyczy zarobków do poziomu 85 528 zł.