Piwo Corona ofiarą koronawirusa. Polscy konsumenci nie zniechęcają się nazwą

Polscy konsumenci nie rezygnują z meksykańskiego piwa Corona. Sprzedaje się nawet lepiej niż przed pierwszymi doniesieniami medialnymi o koronawirusie, przekonuje sieć Biedronka.

- I choć w niektórych krajach zapał do Corony maleje, to wśród klientów Biedronki cieszy się niezmienną popularnością. Ze statystyk sprzedaży w naszych sklepach wynika, że Polacy w ostatnich dniach kupują Coronę chętniej niż w te same dni poprzedniego tygodnia. Nasi klienci wydają się więc odporni na kwestię nazewnictwa, a w kwestii konsumpcji piwa niezwykle konsekwentni – zapewnia sieć w przesłanej do nas wiadomości.

Sieć nie przedstawiła wyników sprzedaży, więc musimy wierzyć na słowo.