PKO BP, mBank, Santander czy Pekao zmieniają sposób logowania

Polskie banki, takie jak PKO BP, Santander, ING, mBank czy Pekao od 14 września zmieniają sposoby logowania. Ma być bezpieczniej. Płacenie zbliżeniowe kartą, logowanie do konta internetowego - wszystko to stwarza zagrożenia, z którymi ma walczyć nowa unijna dyrektywa.

Część banków skorzysta z okazji i wprowadzi zupełnie nowy wygląd strony logowania i nowy sposób wchodzenia do internetowego konta - warto więc już zawczasu zainteresować się tym, co planuje nasz bank, by nie dać się zaskoczyć. Co istotne, banki mają wiele pomysłów na to, jak podwójna weryfikacja tożsamości ma wyglądać.