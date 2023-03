Plac zabaw w stylu średniowiecznego grodu. Tłumy rodziców i kolejki do atrakcji

Park oddalony jest o kilkaset metrów od jednej z największych sypialni Wrocławia: Nowego Dworu i Muchoboru. Dlatego to ulubione miejsce biegaczy i właścicieli psów, którzy nad rzeką Ślęzą szukają spokoju i wytchnienia do miejskiego zgiełku. Wygląda jednak na to, że za sprawą nowej miejskiej atrakcji miejsce to przyciągnie także rodziny z dziećmi.