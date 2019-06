1 z 11 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy Wideo WP Finanse parki rozrywki + 2 suntagopark rozrywki energylandia Aleksandra Stanek 4 godziny temu 1 z 11 Boom na parki rozrywki w Polsce trwa. Zobacz najlepsze atrakcje w Polsce Kraina Kajka i Kokosza w Strężnicy mat. pras. Podziel się Jak niedawno informowaliśmy,w Bieszczadach w Strężnicy koło Baligrodu ma powstać Kraina Kajka i Kokosza. W kompleksie mają znaleźć się m.in. Warownie Zbójcerzy wraz z Krainą Omsów i Borostworów oraz parkiem zwierząt i Grodem Mirmiła. Poza grodami stylizowanymi na wzór komiksów Janusza Christy, inwestycja będzie obejmowała również wiele projektów opartych na rozwiązaniach technologicznych, które sprawią, że „Kraina Kajka i Kokosza” stanie się niezwykłym i wyjątkowym parkiem rozrywki dla dzieci oraz dorosłych. Dodatkowo na terenie parku planowana jest arena do animacji, gdzie będzie można wejść w interakcję z postaciami z ekranu przy użyciu technologii Virtual Puppet. Na tym jednak nie koniec. Zwiedzających będzie witać wirtualny prezenter, a wewnątrz Grodu będzie można skorzystać z kapsuły kinowej 9D. Po zmroku odbywać się będą projekcje postaci z kultowego komiksu na ścianach budynku, a dzięki urządzeniom do wyświetlania obrazów w powietrzu z wykorzystaniem ekranów mgłowych będzie można „wejść” w obraz. W Krainie Kajka i Kokosza odwiedzający będą mogli korzystać z aplikacji mobilnej i gry, która pozwoli wcielić się w postaci z komiksu. Fundacja "Kreska" im. Janusza Christy, do której należą prawa do postaci z kultowych komiksów o przygodach Kajka i Kokosza, podpisała już wstępną umowę z inwestorem. Szacowany koszt inwestycji to 30 mln zł. To nie jedyny projekt nowego parku rozrywki, która ma szansę wkrótce pojawić się na mapie Polskie. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne