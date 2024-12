150 zł za dojazd do klienta. Dziennie ma pięć robót. Zarabia 15 tys. zł

Hydraulicy, elektrycy i stolarze to obecnie jedni z najbardziej poszukiwanych specjalistów. Zarobki w tej branży mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie , jednak mimo to, brakuje chętnych do pracy. Jak informuje INNPoland.pl, na większe zlecenia trzeba czekać miesiącami.

Walenty Kowalski, złota rączka z Łodzi, przyznaje, że za sam przyjazd do klienta pobiera 150 zł. - Średnio mam 5 zleceń dziennie, co daje 750 zł za same przyjazdy. W skali miesiąca to już 15 tys. zł - wylicza Kowalski. Mimo to, liczba fachowców na rynku jest niewystarczająca.