Muchy zmieniły ich życie w piekło. Teraz problem ma Dino i Biedronka

W czwartek zamknięto sklepy sieci Biedronka i Dino w Ligocie Pięknej pod Wrocławiem. Choć potem placówki otwarto, to nadal nie można kupić mięsa, warzyw, czy świeżego pieczywa. Powód? Plaga much, które są zmorą mieszkańców. - To jest jakaś masakra. Tak się nie da żyć. Walczymy, jak możemy, ale one są wszędzie - mówi mieszkanka podwrocławskiej gminy.