Plamy po spaghetti? Żaden problem. Te proszki na pewno się sprawdzą

Wiemy już, który proszek do prania wykorzystywany w badaniu UOKiK jest najskuteczniejszy . Ranking wygrywa zdecydowanie Persil "Color Deep Clean Technology". Ale jak ten i inne produkty radzą sobie z konkretnymi rodzajami plam?

UOKiK wziął pod lupę 10 proszków do prania i wyselekcjonował różne rodzaje plam - ze względu na pochodzenie - np. zabrudzenia spaghetti, krwią, olejem mineralnym, deserem, trawą czy chociażby masłem.

Co więcej - w każdej kategorii plam UOKiK zaznaczył, które produkty radziły sobie najlepiej (kolor niebieski), a które nie podołały (kolor żółty).

Persil jednak zostawia konkurencję daleko w tyle. Ale całkiem nieźle poradził sobie także Ariel "Color Cleans To Reveal Brilliant Colors", który w porównaniu do innych produktów, dał radę w pojedynku z plamami z krwi, jedzenia niemowlęcego, czerwonego wina (jest nawet lepszy od zwycięzcy Persila), curry, oleju mineralnego i makijażu. Nie sprał za to gliny i słabo wyszło mu pozbycie się plam z torfu i tłuszczu zwierzęcego.