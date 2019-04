Plan finansowy rządu. Ministerstwo Finansów ogłasza wprowadzenie nowych podatków

Podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy, wprowadzenie podatku na płyn do e-papierosów, opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych, a do tego wprowadzenie "testu przedsiębiorcy". Takie zmiany podatkowe mają według resortu Teresy Czerwińskiej zapewnić większe wpływy do budżetu a latach 2019-2020. W 2022 r. obniżone mają zostać stawki VAT.

Minister finansów Teresa Czerwińska i minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński przed posiedzeniem rządu 16 kwietnia 2019 r. (PAP/Jakub Kamiński)

Ministerstwo Finansów ogłosiło Aktualizację Planu Konwergencji, w której nie tylko przedstawiło prognozy gospodarcze na najbliższe lata, ale także zapowiedziało wprowadzenie nowych podatków.

Resort Teresy Czerwińskiej szacuje, że dzięki wprowadzeniu nowych danin oraz działaniom uszczelniającym tylko w tym roku wpływy podatkowe będą wyższe o 7,46 mld zł.

"Skutki finansowe wdrażanych i planowanych działań uszczelniających system podatku od towarów i usług, podatków dochodowych i podatku akcyzowego szacuje się na 7,4 mld zł w 2019 r. i dodatkowe 9,7 mld zł w 2020 r." - napisano.

Prognoza ta uwzględnia również spodziewane zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. o 10,4 mld zł dzięki redukcji klina podatkowego.

MF zapowiada obniżenie stawek VAT z 23 na 22 proc. i z 8 na 7 proc. od stycznia 2022 r. Efektem ma być zmniejszenie o 10 mld zł wpływów z tego podatku.

Po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności, JPK, STIR, od 2020 r. planowane są kolejne działania uszczelniające:

- wprowadzenie "testu przedsiębiorcy",

- opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych,

- uszczelnienie opłaty recyklingowej,

- podwyższenie akcyzy na alkohol, papierosy i susz tytoniowy i "wyroby nowatorskie"

- wprowadzenie podatku na płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

"Znaczącym dochodem sektora ubezpieczeń społecznych będzie tzw. opłata przekształceniowa wynikająca z planowanej przebudowy modelu funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych. Opłata będzie miała charakter jednorazowy i zasili Fundusz Ubezpieczeń Społecznych" - napisano w dokumencie MF.

Inne działania jednorazowe to sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych i rozdysponowania zasobów częstotliwości z pasm 3,7 GHz, 26 GHz oraz 800 MHz.

"Skutki finansowe wszystkich działań jednorazowych szacuje się w ujęciu kasowym na 5,7 mld zł w 2019 r., 17,8 mld zł w 2020 r. i dodatkowe 12,0 mld zł w 2021 r." - ocenia resort Teresy Czerwińskiej.