Planszówki w dobrej cenie. Nowa oferta Lidla

Polska jest planszówkową potęgą

W czasie pandemii gry planszowe mocno zyskały na popularności. Polski rynek gier ma znaczenie w perspektywie globalnej. Jesteśmy trzecim co do wielkości rynkiem w Unii Europejskiej - za Niemcami i Francją. Potwierdza to w rozmowie z money.pl Marcin Ropka, doradca ds. kluczowych klientów i specjalista ds. gier w firmie Ateneum, która jest największym polskim dystrybutorem książek, gier planszowych, zabawek i artykułów papierniczych.