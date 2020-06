PLN/USD - czy spodziewać się dalszego osłabiania złotówki?

Jeszcze kilka miesięcy temu mało kto spodziewałby się osłabienia złotego w stosunku do dolara w okolice 4,3 - które to poziomy widzieliśmy w drugiej połowie marca. Skokowy spadek wartości polskiej waluty, po którym nastąpiło już pewne odbicie, budzi pytania o to, czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach i latach. Czy warto kupować dolary? Czy może są zbyt drogie i nastąpi ich przecena? Połączmy analizę techniczną i czynniki fundamentalne i przeanalizujmy parę USD/PLN.

