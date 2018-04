1 z 11 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy WP Finanse uczelnie + 1 inżynierowie Aleksandra Stanek 3h temu 1 z 11 Po tych kierunkach superpraca i superpensja. Sprawdziliśmy, gdzie warto je studiować Na dzień dobry średnia krajowa Shutterstock.com Podziel się Pewne zatrudnienie i wysoka pensja tuż po studiach - to marzenie każdego studenta. Od lat taki start na początku kariery gwarantuje dyplom inżyniera. Jednak jaki kierunek wybrać i co ważniejsze, na której uczelni? Czytaj także: https://praca.money.pl/wiadomosci/artykul/zarobki-polakow-magister-inzynier,175,0,2283951.htmltu wstaw treść Najlepsze wydziały polskich uczelni technicznych znajdziemy w dorocznym Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018.

Wydziały technicznych uczelni w Polsce zostały ocenione według ich prestiżu, losów zawodowych absolwentów, potencjału akademickiego i dydaktycznego, efektywności naukowej i innowacyjności. Z wszystkich tych kryteriów najciekawszy jest wskaźnik pokazujący ekonomiczną wartość dyplomu, opracowany na podstawie danych zbieranych przez MNiSW w ramach systemu Ekonomiczne Losy Absolwentów. To on tak naprawdę pokazuje, ile jest wart dyplom danej uczelni. Zobaczcie, gdzie najlepiej studiować, by dostać superpracę z superpensją. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne