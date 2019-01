Po wódkę na wesele do Stokrotki? Tajemnicza promocja tej sieci sklepów

Stokrotka wprowadziła promocję na sprzedaż większej ilości wódki. Prawdopodobnie jest to pierwsza i jedyna taka oferta w polskich sklepach detalicznych. I mimo, że centrala tej firmy nie chce o niej mówić, my dotarliśmy do jej szczegółów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Nietypowa promocja w sieci Stokrotka (East News, Fot: Artur Szczepanski/REPORTER)

Cennik oferty, która oficjalnie nazywa się "Sprzedaż okolicznościowa wódki", obowiązuje od 2 stycznia tego roku. Obejmuje 7 gatunków czystej wódki w but. 0,5 litra, zarówno bardziej popularnych marek, jak i też tych z wyższej półki. W ofercie są cztery progi rabatowe w zależności od liczby butelek i, co oczywiste, im jest ich więcej, tym cena niższa: 12-100, 101-150, 151-200 i powyżej 200 sztuk.

Najniższy rabat jest przy zakupie minimum 12 szt. Żubrówki Białej i wynosi on 5 proc., czyli złotówkę na półlitrówce. Najwyższy upust można dostać przy zakupie powyżej 200 szt. wódki Norvegia – wynosi on blisko 25 proc., czyli dokładnie 11 zł na butelce. Tak wyglądają skrajne widełki, ale cennik ułożony jest w taki sposób, że próżno w nim szukać jakichś prawidłowości. Wygląda to tak, jakby każdy rabat ustalany był oddzielnie, bez względu na markę wódki, jej cenę czy ilość, choć ogólna tendencja jest taka, że im droższa wódka, tym wyższy upust. Ale i od tej zasady są wyjątki. Np. najwyższym rabatem we wszystkich progach ilościowych objęta jest wódka Bocian, wcale nie najdroższa w tym zestawieniu. Jedynym wyjątkiem jest liczba powyżej 200 szt., gdzie, jak wspomnieliśmy, największy upust jest na wódce Norvegia.

Zobacz także: Rynek alkoholi w Polsce. Co najchętniej piją Polacy?

Najmniej można zyskać na zakupie najtańszej w tym zestawieniu Żubrówki Białej, bo nawet przy maksymalnym zakupie powyżej 200 szt. będzie to tylko 2,50 zł za 0,5 litra. Oznacza to jednak, że jednorazowo trzeba wydać ponad 3,5 tys. zł, ale w stosunku do ceny regularnej zyskujemy nieco ponad 500 zł. W przypadku najdrożej w tym zestawieniu wódki Norvegia, licząc po maksymalnym rabacie, będzie to prawie o połowę wyższy wydatek niż w przypadku Żubrówki, bo blisko 7 tys. zł. Ale i tak jest to ponad 2 tys. taniej, niż byśmy mieli kupować Norvegię w cenie regularnej.

Tajemnicza Stokrotka

Niestety, nie mogliśmy dowiedzieć się czegoś więcej o tej ofercie, bo…centrala tej sieci sklepów nie chciała z nami o tym rozmawiać. To niecodzienna sytuacja, bo rzadko jakakolwiek firma nie chce mówić o swojej promocji. Na nasze pytania dostaliśmy jedynie zdawkowego mejla od Roberta Olaka z agencji PR „RO Media”, która obsługuje tę sieć, w którym czytamy: "Niestety, spółka Stokrotka nie jest zainteresowana udzieleniem odpowiedzi". Dlaczego – uzasadnienia brak.

Skazani więc jesteśmy na domysły. Udało nam się ustalić, że oferta ta nie obowiązuje najprawdopodobniej w placówkach franczyzowych Stokrotki, a jedynie w tzw. marketach własnych, a więc bezpośrednio należących do tej sieci. Ciekawe jednak, że również tu personel nie do końca był zorientowany w tej ofercie. Tam, gdzie pytaliśmy, najpierw było zakłopotanie i konsternacja, następnie gorączkowe poszukiwanie i dopytywanie współpracowników, po czym dopiero udawało się uzyskać promocyjny cennik. W niektórych sklepach są specjalne tabliczki zachęcające do skorzystania z tej oferty, a w innych placówkach nie ma żadnej informacji.

O ofertach weselnych konkurencja raczej nie myśli

Zapytaliśmy w innych sieciach, co myślą o tej propozycji i czy zamierzają wprowadzać podobne rozwiązania we własnych sieciach.

- Nasza oferta jest przygotowana z myślą o kliencie indywidualnym oraz regularnych zakupach. Nie przewidujemy wspomnianej przez pana oferty weselnej - mówi nam Anna Robaszkiewicz z centrali Lidla.

Podobne odpowiedziała Żabka:

- Żabka to sklepy convenience, czyli małe, wygodne placówki, gdzie można dokonać szybkich zakupów lub skorzystać z usług dodatkowych w drodze do domu czy pracy. Zakupy w naszej sieci dokonywane są impulsowo, dlatego nie posiadamy w ofercie sprzedaży tzw. wódki weselnej. Nie planujemy w najbliższym czasie wprowadzenia tego typu oferty do naszej sieci.

Jeden wyjątek

Podobna oferta, która wprost nazywa się "weselna", jest jednak w Selgrosie. Można tam kupić wybrane marki wódki, pod warunkiem że jest to się minimum 60 butelek, a ceny są odrobinę korzystniejsze niż w ofercie Stokrotki. Trzeba jednak pamiętać, że w Selgrosie musimy kupić minimum 60 sztuk, a w Stokrotce wystarczy 12. Ponadto żeby zrobić zakupy w tej pierwszej sieci trzeba mieć kartę klienta. Ciekawe jest też to, że choć w regulaminie zakupów sklepów Selgros jest zapis, że mogą kupować tam tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą, to od pracownika tej sieci usłyszeliśmy, że mogą tam kupować również klienci indywidualni (pod warunkiem, że mają wspomnianą kartę).

Ponieważ Stokrotka odmówiła odpowiedzi na nasze pytania, nie wiemy, czy jej promocja jest czasowa czy stała. W każdym razie obecny cennik, o którym mówiliśmy, obowiązuje do końca stycznia.