Po zniesieniu restrykcji tłumy ruszyły do Ikei. Za czym ta kolejka?

Sobota to dzień, w którym po 3 tygodniach otwarto nie tylko galerie handlowe, ale też sklepy meblowe. Przed Ikeą w podwarszawskich Markach zgromadziły się tłumy. Momentami w kolejce do wejścia stało ok. 50 osób. Co skłoniło ich do tak licznego przybycia do sklepu meblowego?

W południe przed wejściem do Ikei w podwarszawskich Markach stała około 50-osobowa kolejka (WP, Fot: Agata Wołoszyn)