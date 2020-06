Poczta Polska obniża wynagrodzenia. Najwięcej stracą członkowie zarządu

Cięcia wynagrodzeń miałyby dotknąć w największym stopniu samych członków zarządów. Ich wynagrodzenie może spaść o 10 proc. Propozycja zakłada też obniżkę wynagrodzenia kadry menedżerskiej wysokiego i średniego szczebla (ok. 250 osób) o 5 proc.

To nie jedyna strata, jaka odczuje kadra menadżerska. W związku z tym, że w czterech pierwszych miesiącach 2020 r. usługi listowe, które są głównym źródłem przychodów, spasły o 21 procent , zarząd zadecydował o braku wypłaty premii rocznej kadrze menedżerskiej.

A co z listonoszami? Oni również zostaną dotknięci obniżkami, ale w najmniejszym stopniu, bo ich wynagrodzenia spadną o 1 proc. i to tylko na trzy miesiące - lipca do września bieżącego roku.