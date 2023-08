Poczta Polska za blisko 4 mln zł wynajmie 25 elektrycznych aut dostawczych

Poczta Polska podpisała umowę

Zgodnie z komunikatem kontrakt na wynajem pojazdów między Pocztą Polską a firmą Arval został podpisany na podstawie przetargu rozstrzygniętego w maju bieżącego roku. Dzięki wartej blisko 4 mln zł umowie operator pocztowy wyposaży swoją flotę w 25 elektrycznych samochodów dostawczych marki Maxus e-Deliver 3, z których kurierzy będą korzystać w całym kraju. Zwrócono uwagę, że Maxus e-Deliver 3 to pierwsze samochody dostawcze, które były od początku projektowane jako pojazdy elektryczne. Ich ładowność wynosi do 905 kg. Auta wyposażone są w silnik elektryczny o mocy 90kW i baterię o pojemności 50,2 kWh. Zasięg pojazdu to ok. 371 km.