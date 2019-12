"Podatek" od cukru ominie jogurty. A nierzadko dorównują napojom

Rząd szykuje dodatkową opłatę od cukru w napojach. W projekcie nowego prawa nie ma jednak ani słowa o słodkich jogurtach. A to prawdziwa cukrowa bomba.

Jogurty owocowe zawierają często więcej cukru niż opodatkowane właśnie napoje gazowane (East News, Fot: Piotr Jedzura/REPORTER)

Jak informował money.pl, w rządzie trwają zaawansowane prace nad wprowadzeniem nowego prawa. Chodzi o dodatkowe opłaty od cukru w napojach oraz od tzw. "małpek".

Po co opłata? Ministerstwo Zdrowia szacuje, że tylko dwie takie opłaty są w stanie istotnie zmniejszyć częstość występowania przewlekłych chorób. Jednocześnie przekonuje w dokumentach dotyczących propozycji, że w ten sposób wyhamuje negatywny trend nadwagi i otyłości.

Trudno odmówić słuszności idei. Według badań Narodowego Funduszu Zdrowia statystyczny Polak spożywa rocznie 44,5 kg cukru. To daje 3,7 kg co miesiąc, ponad 12 dag dziennie. To ponad pół dużej szklanki (o poj. 250 ml) czystego cukru. Dzienne spożycie powinno być przynajmniej o połowę mniejsze. Wliczają się w nie również cukry naturalnie zawarte w owocach i warzywach.

Ale sukces tego projektu – o ile da się go zauważyć – będzie połowiczny. Napoje gazowane to tylko jeden element całej układanki.

Cola lepsza niż jogurt?

Okazuje się, że producenci żywności wsadzają go dosłownie wszędzie. Chociażby do zdrowych - w powszechnym mniemaniu - jogurtów.

- Jogurty faktycznie mają dużo wartości odżywczych i prozdrowotnych. Ale najlepiej wybierać te naturalne. Zawierają one jedynie cukier naturalnie występujący w mleku – laktozę. Inne cukry w jogurcie naturalnym występować nie mogą – mówi finanse.wp.pl Ilona Orzeł, dietetyk.

Dodaje, że popularne jogurty smakowe, szczególnie owocowe, są źródłem wielu innych cukrów. Zawierają wręcz homeopatyczne ilości owoców, podsypane kilkoma łyżeczkami cukru. Przypomina, że producenci mają obowiązek opisywać skład produktu na etykietach. Najważniejszą wskazówką co do zawartości jest kolejność składników. Na przykład jogurt owocowy może mieć taki skład: jogurt, owoce, cukier. Oznacza to, że owoców jest więcej od cukru. Jeśli ta kolejność jest następująca: jogurt, cukier, owoce – to cukru jest więcej niż owoców.

To niejedyna pułapka, jaką zastawianą na nas producenci żywności. Często ukrywają cukier pod innymi nazwami. Na przykład syropów lub soków (glukozowych, glukozowo-fruktozowych, kukurydzianych, ryżowych, słodowych, z trzciny cukrowej). Dekstroza, dekstryna, glukoza, karmel, melasa – to po prostu inne nazwy cukru.

– Jednak w tabeli wartości odżywczych muszą być one zsumowane jako cukry. W ten sposób widzimy, ile jest ich w rzeczywistości. Jeśli więc w jogurcie mamy na przykład 15 g cukru w 100 g produktu, to jest to 4 razy więcej, niż w jogurcie naturalnym – przypomina dietetyk.

Ilona Orzeł zwraca też uwagę, że niektóre firmy unikają nawet określania swoich produktów jako jogurtów czy serków. Nawet pod popularnymi markami występują "napoje jogurtowe" oraz produkty bez wyraźnego określenia, czym są. Podobnie jest z popularnymi serkami. W produktach reklamowanych jako idealne dla dzieci. Na przykład w "serku z porzeczką i kokosem", owoce te stanowią jedynie po 0,64 proc.. Porzeczek i kokosa jest więc w 100 g po 0,64 g.

Warto pamiętać też, że zdecydowana większość keczupów, szczególnie lubianych przez dzieci, zawiera gigantyczne ilości cukru. A chleb o brązowym zabarwieniu, wyglądający zdrowiej niż ten biały, kolor zawdzięcza najczęściej słodom i melasie. Czyli cukrom.

Tymczasem – jak przypominają analitycy NFZ - otyłość to nie tylko dyskomfort, to również przyczyna szeregu chorób, często bardzo poważnych, z cukrzycą na czele. Ponad 400 tys. osób co roku zapada na tę chorobę, liczbę chorych liczymy już w milionach. Średnio co 2 godziny dokonuje się dużej amputacji związanej z cukrzycą – pacjenci tracą najczęściej stopę. Do tego dochodzi długa lista innych chorób. Do skutków zdrowotnych dołączają koszty ogólnospołeczne, w tym finansowe. Samo leczenie cukrzycy to 1,7 mld zł, tylko ze środków NFZ.