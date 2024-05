Podatek od małpek nie wystarczył? Posłanka chce zakazu sprzedaży

Zgodnie z projektowaną nowelizacją system kaucyjny ma objąć: butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3l, butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l, oraz puszki metalowe o pojemności do 1l. Kaucja za butelki plastikowe i puszki aluminiowe będzie wynosiła 50 gr, zaś w przypadku butelek szklanych wielokrotnego użytku - 1 zł.