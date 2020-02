"Podatek od mięsa ma podstawy ideologiczne". Rząd odrzuca pomysł na daninę od mięsożerców

"Nie ma zgody Polski na nowy podatek do mięsa" - tak Centrum Informacyjne Rządu odpowiada na pytanie, czy pomysł przedstawiony na forum Parlamentu Europejskiego ma szansę na realizację. Gdyby wszedł w życie, ceny mięsa wzrosłyby dwukrotnie.

Mięsny podatek, będący elementem nowego "Zielonego Ładu", jednego z najważniejszych środowiskowych projektów Unii, swoją ideą nawiązuje do opłat uiszczanych przez producentów prądu za emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Bo to właśnie emisja CO2 przez branżę mięsną jest głównym pretekstem do wprowadzenia nowej opłaty.